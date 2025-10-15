Romo localiza veículo roubado e apreende duas motocicletas irregulares

Em três ações realizadas no último final de semana (11 e 12/10), equipes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, recuperaram um carro roubado e apreenderam duas motocicletas com irregularidades, durante patrulhamentos nos bairros Cidade Boa Vista, Chácaras Reunidas Guaió e Jardim Revista.
As ocorrências não resultaram em prisões, mas contribuíram para a segurança viária e a identificação de veículos adulterados e roubados.
O primeiro caso ocorreu no sábado, na estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista. Durante patrulhamento, os agentes avistaram uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha, com parte da placa encoberta. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor fugiu em alta velocidade por diversas ruas, colocando em risco a integridade de pedestres e motoristas. No acompanhamento, o suspeito colidiu com uma das viaturas da Romo e abandonou o veículo nas proximidades, no limite com Itaquaquecetuba. Após consulta, constatou-se que a moto era um dublê de um veículo registrado em Uberlândia (MG). O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central para perícia.
No dia seguinte, por volta das 13h40, a Romo patrulhava a rua Dibe Tanus, no bairro Chácaras Reunidas Guaió, quando abordou um motociclista utilizando calçados inadequados em uma Honda CB, amarela, sem retrovisores. Durante a verificação, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo apresentava diversas irregularidades, como falta de lacre, escapamento barulhento e licenciamento vencido desde 2021. Foram lavrados autos de infração e a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.
Ainda no domingo, às 17h20, a equipe recebeu informação sobre um automóvel Hyundai Creta, preto, que havia sido roubado horas antes e estaria circulando pelo bairro Jardim Revista. Após buscas, os guardas localizaram o carro estacionado e trancado na rua Pindorama. Em contato com o filho da vítima, que compareceu com a chave reserva, o carro foi devolvido à proprietária e escoltado até a Delegacia Central, onde foi confirmado o registro de roubo.
O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações contínuas da Romo. “O trabalho das equipes especializadas da GCM tem sido fundamental para coibir crimes e irregularidades no trânsito. A presença ostensiva das motocicletas nas ruas permite uma resposta mais rápida e eficiente às ocorrências, garantindo mais segurança à população”, afirmou.
A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.