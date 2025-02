Romo prende suspeito de furto e detém outros dois por tráfico e receptação

Em patrulhamento realizado na sexta-feira e no sábado (14 e 15/02) da semana passada, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu três pessoas por furto, tráfico de entorpecentes e receptação de um celular roubado. Os casos foram atendidos pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

A primeira ação do grupamento ocorreu na sexta-feira, no momento em que os agentes promoviam patrulhamento pela Vila Urupês e perceberam um homem imobilizando outro indivíduo na Rua Tupinambás, pouco antes das 10 horas. Quando foram checar, os guardas receberam a informação de que o sujeito imobilizado teria praticado furto em uma casa na Rua Adelson Quirino de Assis, levando chuveiro, quatro luminárias, um filtro e uma barra de aço. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Central junto com os objetos.

No dia seguinte, pelo Jardim Europa, a Romo realizava uma ronda no bairro quando perceberam dois homens demonstrarem nervosismo com a aproximação das viaturas na Rua Maria Amelia Bianchi Nascimento, às 11h30. Eles foram abordados e com um deles, de origem colombiana, foram encontradas 58 porções de cocaína, 11 de haxixe e 12 de maconha e R$ 106. Por sua vez, o outro suspeito portava um celular com queixa de roubo na cidade de Guarulhos, em 2023. A dupla foi conduzida para a Delegacia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, destacou a agilidade com que ambos os casos foram resolvidos. “O patrulhamento com motocicletas nos dá essa rapidez que é tão importante para conseguir deter um suspeito e impedir um crime em andamento. Além disso, conta a celeridade demonstrada pelos agentes nas duas ocorrências”, apontou o chefe da pasta.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no Centro.