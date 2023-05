Romo recupera duas motos que eram produtos de furto e roubo

Equipes da Ronda Ostensiva de Motocicleta (Romo), da Guarda Civil Municipal (GCM), localizaram na última quinta-feira (11/05) duas motos que eram produto de roubo e furto. Em um dos casos, um suspeito foi detido por receptação e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

A primeira ocorrência se deu na rua 50, no bairro Cidade Miguel Badra, por volta das 13h40, quando moradores do bairro enviaram uma denúncia ao grupamento informando que haviam visto um motociclista adentrar em uma área de mata guiando uma Honda XRE, de cor amarela. Ao verificarem o local, os agentes localizaram o veículo debaixo de certa quantidade de madeira e vegetação.

Ao consultar os dados da XRE, os guardas receberam a informação de que a moto havia sido furtada no mesmo dia, por volta das 4 horas. O caso foi encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Mais tarde, às 20h40, na avenida Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, a Romo avistou um indivíduo empurrando uma Honda Biz, preta, sem placa, pela via. Abordado, ele disse que não possuía qualquer documento e que teria comprado a motocicleta de um conhecido. Após verificação, os guardas constataram que o veículo havia sido roubado em 2022. O homem foi preso e a ocorrência foi registrada como receptação na Delegacia Central de Polícia.

Para o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a recuperação das motocicletas irregulares contribui para a diminuição de crimes que são praticados com esses veículos. “Além da recuperação do veículos e da posterior devolução deles aos reais proprietários, quando encontramos essas motos e as tiramos de circulação, não só ajudamos a solucionar um roubo ou furto, como também contribuímos com a redução de possíveis crimes que poderiam ser cometidos com esses veículos irregulares”, definiu o chefe da pasta. Denúncias para a GCM podem ser realizadas por meio dos telefones (11) 4745-2150, 4746-3297 e 153.