Romu apreende dois adolescentes por roubo de celular no Centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu dois adolescentes em flagrante por roubo de celular na região central do município. A ocorrência foi na rua Nossa Senhora Aparecida, após a equipe identificar e abordar os suspeitos logo depois do crime. O telefone foi recuperado pelos agentes.

Durante patrulhamento preventivo da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) pela área central, na noite do último domingo (19/01), por volta das 21 horas, mais especificamente pela rua Monsenhor Nuno, os agentes da Romu visualizaram uma mulher correndo pela via pública e gritando por socorro, afirmando que havia sido vítima de roubo. Segundo o relato, dois indivíduos que seguiam à sua frente, ambos em bicicletas, haviam acabado de subtrair seu aparelho celular.

Diante das informações repassadas pela vítima, a equipe iniciou acompanhamento imediato e conseguiu alcançar os suspeitos na rua Nossa Senhora Aparecida. No momento da abordagem, os agentes observaram que um dos indivíduos dispensou um aparelho celular ao solo. Com o impacto do arremesso, o equipamento teve a tela danificada.

Após a contenção e identificação, foi constatado que ambos os envolvidos eram adolescentes. Durante a busca pessoal, o celular foi recolhido pela equipe e prontamente reconhecido pela vítima como sendo o aparelho subtraído instantes antes.

Em seguida, a vítima e os adolescentes apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central. Após ciência da autoridade policial, foi elaborado boletim de ocorrência. Os adolescentes permaneceram apreendidos e ficaram à disposição da autoridade competente, para as providências legais cabíveis, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do patrulhamento ostensivo na área central. “A atuação rápida da Romu foi fundamental para a recuperação do bem e para a responsabilização dos envolvidos. Nosso foco é garantir segurança à população e resposta imediata às ocorrências, especialmente em regiões de grande circulação de pessoas”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.