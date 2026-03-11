Romu apreende mais de três quilos de drogas durante patrulhamento no Monte Cristo

Uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, resultou na localização de 2.846 porções de entorpecentes, o que equivalia a mais de três quilos, na noite do último sábado (07/03), no Jardim Monte Cristo. A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe na rua Diamante.

Enquanto passavam pelo bairro, os agentes perceberam uma grande movimentação de pessoas em meio a uma área de mata. Diante da situação suspeita, a equipe parou a viatura e entrou a pé no local para averiguar o que estava ocorrendo.

Ao notarem a aproximação da GCM, os indivíduos que estavam no local fugiram em diferentes direções pela mata, não sendo possível realizar a abordagem. Na sequência, os agentes fizeram uma busca na área onde o grupo estava reunido e encontraram uma mochila preta contendo grande quantidade de entorpecentes, além de um aparelho telefônico.

Entre os materiais localizados estavam 1.031 porções de cocaína, 1.299 pedras de crack e 516 invólucros de maconha, totalizando 2.846 unidades de drogas, com peso aproximado de 3,2 quilos. Todo o material recolhido, juntamente com a mochila e o aparelho celular, foi encaminhado à Delegacia Policial Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho contínuo da GCM no combate ao tráfico de drogas no município. “As equipes da GCM realizam patrulhamento constante em diferentes regiões da cidade, o que permite identificar movimentações suspeitas e agir com rapidez. A apreensão dessa grande quantidade de entorpecentes mostra a efetividade do trabalho desenvolvido diariamente pelos nossos agentes, contribuindo diretamente para a segurança da população”, afirmou.