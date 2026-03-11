Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Romu apreende mais de três quilos de drogas durante patrulhamento no Monte Cristo

Ocorrência foi atendida na noite do último sábado (07/03); material foi lacrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Central

11 março 2026 - 16h40Por De Suzano

Uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, resultou na localização de 2.846 porções de entorpecentes, o que equivalia a mais de três quilos, na noite do último sábado (07/03), no Jardim Monte Cristo. A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe na rua Diamante.

Enquanto passavam pelo bairro, os agentes perceberam uma grande movimentação de pessoas em meio a uma área de mata. Diante da situação suspeita, a equipe parou a viatura e entrou a pé no local para averiguar o que estava ocorrendo.

Ao notarem a aproximação da GCM, os indivíduos que estavam no local fugiram em diferentes direções pela mata, não sendo possível realizar a abordagem. Na sequência, os agentes fizeram uma busca na área onde o grupo estava reunido e encontraram uma mochila preta contendo grande quantidade de entorpecentes, além de um aparelho telefônico.

Entre os materiais localizados estavam 1.031 porções de cocaína, 1.299 pedras de crack e 516 invólucros de maconha, totalizando 2.846 unidades de drogas, com peso aproximado de 3,2 quilos. Todo o material recolhido, juntamente com a mochila e o aparelho celular, foi encaminhado à Delegacia Policial Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho contínuo da GCM no combate ao tráfico de drogas no município. “As equipes da GCM realizam patrulhamento constante em diferentes regiões da cidade, o que permite identificar movimentações suspeitas e agir com rapidez. A apreensão dessa grande quantidade de entorpecentes mostra a efetividade do trabalho desenvolvido diariamente pelos nossos agentes, contribuindo diretamente para a segurança da população”, afirmou.

