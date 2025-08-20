ROMU de Itaquá prende três suspeitos e apreende mais de 5 mil porções de drogas

A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Itaquá prendeu, no último sábado (16), dois homens e uma mulher, com idades entre 23 e 33 anos, e mais de 5 mil porções de drogas com prejuízo estimado de R$ 52,4 mil ao tráfico.



A primeira prisão aconteceu durante patrulhamento preventivo no Jardim Gonçalves. Os agentes abordaram um homem que tentou fugir ao perceber a viatura, carregando uma sacola. Além de entorpecentes, foi constatado que ele era foragido da Justiça pelo crime de associação ao tráfico.



Na sequência, o suspeito levou os guardas até uma residência na Vila São Roberto, identificada como "casa bomba", utilizada para o abastecimento de drogas. No imóvel, foram encontrados um casal e uma série de porções já embaladas para a venda, sendo 2.287 porções de cocaína, 1.303 de crack, 763 de drogas K, 668 de maconha e 303 de skank, além de dois aparelhos celulares.



“A ação foi fundamental para desarticular um ponto de venda de drogas que vinha abastecendo várias regiões da cidade. Continuaremos atentos para impedir que a população de bem seja alvo do tráfico", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



A ocorrência foi registrada na Delegacia Central e os três permaneceram à disposição da Justiça. "Estamos acompanhando de perto o trabalho da ROMU. Operações como essa mostram que nossas equipes estão atuando de forma estratégica e inteligente para proteger a população", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.