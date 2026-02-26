Romu de Poá apreende 964 porções de entorpecentes

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Poá apreendeu, na noite desta quarta-feira (25), 964 porções de entorpecentes no Jardim São José durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, foram apreendidos 432 pedras de crack, 329 pinos de cocaína e 203 invólucros de maconha.
Quando encontradas, as drogas estavam embaladas e prontas para a comercialização. Diante dos fatos, o material foi recolhido e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, onde a autoridade policial de plantão registrou o boletim de ocorrência.
A Secretaria de Segurança Urbana de Poá orientou que a população pode colaborar com o trabalho da guarda realizando denúncias anônimas pelo telefone 153.