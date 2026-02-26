Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 26 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano

Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Polícia

Romu de Poá apreende 964 porções de entorpecentes

Ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo no Jardim São José

26 fevereiro 2026 - 10h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Romu de Poá apreende 964 porções de entorpecentesRomu de Poá apreende 964 porções de entorpecentes - (Foto: Divulgação)

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Poá apreendeu, na noite desta quarta-feira (25), 964 porções de entorpecentes no Jardim São José durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, foram apreendidos 432 pedras de crack, 329 pinos de cocaína e 203 invólucros de maconha.

Quando encontradas, as drogas estavam embaladas e prontas para a comercialização. Diante dos fatos, o material foi recolhido e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, onde a autoridade policial de plantão registrou o boletim de ocorrência.

A Secretaria de Segurança Urbana de Poá orientou que a população pode colaborar com o trabalho da guarda realizando denúncias anônimas pelo telefone 153.