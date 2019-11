Romu de Suzano e Ribeirão Pires prende homem por roubo a farmácia em Palmeiras

Após ação conjunta da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Suzano e Ribeirão Pires, um homem foi preso sob suspeita de roubar uma farmácia, no Distrito de Palmeiras, em Suzano, durante a noite de sexta-feira, 22. Os guardas recuperaram cerca de R$ 542 e apreenderam uma pistola falsa.

O assalto aconteceu pouco antes das 18h30. Os GCMs da Romu foram até o local e colheram informações quanto a possível rota de fuga do criminoso. Também analisaram câmeras de vigilância, para ter ciência das características do suspeito, como roupa, porte físico etc.

Segundo a corporação, os guardas de Ribeirão Pires deram apoio à ocorrência, uma vez que o local fica próximo à divisa dos municípios. Depois da uma operação conjunta, além do apoio de moradores da região, o suspeito foi encontrado e capturado.

Na ocasião da abordagem, foi encontrada a quantia roubada, bem como uma pistola falsa. Funcionários da farmácia o reconheceram como sendo o responsável pelo assalto.

Ainda de acordo com a corporação, o homem foi preso em flagrante. Ele deve passar por audiência de custódia esta segunda-feira, 25.