Romu detém dois adolescentes em posse de celular furtado

Dois menores de idade foram detidos no último sábado (01/02) na avenida Armando Salles de Oliveira, no Jardim Santa Helena, após serem abordados pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, com um aparelho celular furtado. O caso veio à tona após testemunhas acionarem os agentes, que promoviam patrulhamento pelo centro da cidade, e terem informado que dois indivíduos em bicicletas haviam subtraído o telefone móvel de uma mulher.

De posse das características de ambos, a Romu realizou uma busca pela dupla e a acabou encontrando. Durante a revista, o equipamento furtado foi localizado. O caso foi levado para a Delegacia Central de Polícia e a vítima teve o aparelho devolvido.