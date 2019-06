Romu detém dois suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Cacique

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, deteve dois suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Cacique, em Suzano. Com eles, foram apreendidos 55 porções de cocaína, 35 eppendorfs de crack, além de R$ 170. O caso foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (12).

Durante patrulhamento pelo Jardim Cacique, os guardas foram averiguar um possível caso de tráfico de drogas no bairro e montaram um cerco. Os agentes encontraram indivíduos em atitude suspeita, que ao notarem a presença das equipes tentaram fugir. No entanto, foram detidos na Rua Claudemar Otávio Oliveira.

Durante abordagem e busca pessoal, foi localizado as drogas e o dinheiro.

Questionados sobre os fatos, os suspeitos confessaram a prática de tráfico de drogas no local.

Os indivíduos foram levados para a Delegacia Central de Suzano, onde foi determinado a prisão.