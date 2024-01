Romu detém três suspeitos em tentativa de furto

A Guarda Civil Municipal, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), deteve três suspeitos por tentativa de furto de um veículo no Jardim Santa Helena, no último dia 20. Com eles, foram localizados placas de automóveis, cartões bancários, aparelhos telefônicos e ferramentas diversas. Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) Central, ficando à disposição da Justiça.

O caso foi atendido por volta das 22h40, quando os agentes, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Helena, foram acionados por um munícipe, que relatou a tentativa de furto de um veículo Citroën C3, de cor preta, estacionado na rua Sara Cooper. Segundo informações iniciais, repassadas pelo cidadão, os suspeitos estariam em um veículo prata, do modelo HB20.

Diante dos dados recebidos, os guardas realizaram patrulhamento intensivo pela região, obtendo êxito ao encontrar os suspeitos ainda no mesmo bairro. Mesmo com a ordem de parada por parte da GCM, os indivíduos empreenderam fuga, sentido Cidade Edson.

Foi na rua Caramuru, no Cidade Edson, que a Romu conseguiu deter os suspeitos. Com eles, foram encontrados dois pares de placas de automóveis, sendo um deles do Citroën C3 que havia sofrido tentativa de furto; dois aparelhos celulares, visivelmente destruídos; documentos diversos e cartões bancários; dois dispositivos eletrônicos não identificados; e ferramentas.

Com isso, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) Central, ficando à disposição da Justiça. Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a agilidade dos guardas foi crucial para interromper a ação criminosa. “A rápida intervenção permitiu a localização e detenção dos suspeitos, prevenindo assim a ocorrência de potenciais crimes adicionais por parte do trio. Parabenizo a Romu pelo trabalho”, concluiu.