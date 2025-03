Romu e Romo capturam dois foragidos da Justiça por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturou na quarta e sexta-feira da última semana (05 e 07/03) dois foragidos da Justiça que foram condenados pelos crimes de tráfico de entorpecentes. Os casos foram atendidos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central.

Na primeira ação, os agentes promoviam patrulhamento pelo Jardim Suzanópolis quando perceberam um homem em atitude suspeita na rua Antônia Bocuzzi Lopes, por volta das 22 horas. O indivíduo ainda tentou se esconder, mas acabou sendo alcançado pelos guardas da Romu.

Abordado, o homem tentou despistar sua identidade ao dar o nome de um familiar, porém, momentos depois, forneceu os dados corretos e os GCMs receberam a informação de que ele havia se beneficiado da saída temporária de fim de ano, mas não retornou ao presídio onde cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de entorpecentes.

Dois dias depois, às 18 horas, no Parque Buenos Aires, agentes da Romo faziam uma ronda pelo bairro e abordaram um indivíduo em atitude suspeita na rua Sebastião Moreira, próximo à via férrea. Ao verificar a identidade do homem, os guardas confirmaram que havia um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e levado à Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou as ocorrências atendidas pelos dois grupamentos. “Foram duas ações que, embora pareçam simples, são de grande importância, porque retiramos das ruas dois foragidos da Justiça que precisam cumprir suas penas antes de voltarem à convivência em sociedade. Parabenizo a Romo e a Romu pelo resultado das ocorrências e seguiremos trabalhando para prestar um serviço cada vez melhor à população”, informou o chefe da pasta.

