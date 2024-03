Romu emite multas e recolhe motocicletas irregulares

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu duas ocorrências durante patrulhamento nos bairros na sexta-feira e sábado (23 e 24/02) da última semana por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Em ambos os casos, os veículos foram encaminhados ao pátio municipal em razão das irregularidades constatadas.

A primeira teve início às 22h30, na avenida Miguel Badra, no bairro Cidade Miguel Badra, onde a Romu se deparou com um motociclista realizando conversão proibida a bordo de uma Honda CG, de cor preta. Essa ação resultou na abordagem pelos agentes e, durante a consulta de dados, foi verificado que o condutor não possuía habilitação e também não estava portando os documentos obrigatórios do veículo. Além disso, ao realizarem uma vistoria na moto, foi observado que a CG não possuía motor original, apresentando numerações divergentes. Na ocasião, foram emitidas multas referentes às infrações de trânsito e o veículo foi encaminhado ao pátio.

No sábado, uma situação similar à anterior ocorreu por volta da 1 hora quando os agentes circulavam pela rua Tadeu Marcelo da Silva, na Vila Fátima, e avistaram três motociclistas realizando manobras perigosas. Foi realizada a abordagem e a consulta revelou que nenhum dos três possuía habilitação. Os indivíduos também não portavam os documentos necessaŕios dos veículos. Foram emitidas multas devido às infrações e, em seguida, as motocicletas Honda nos modelos Twister, Start e Fan, nas cores preta e cinza, foram recolhidas e levadas ao pátio.

O Secretário Municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou a ágil resposta da GCM diante das recentes ocorrências relacionadas às infrações de trânsito. “A rápida ação dos agentes no combate a essas práticas ilegais garante a ordem e a segurança nas ruas da cidade. A equipe da Romu soube abordar e lidar com essas situações de forma eficaz. No entanto, reitero a necessidade de conscientização por parte dos condutores sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito e da posse dos documentos obrigatórios para seguirmos preservando a segurança de todos”, concluiu o chefe da pasta.