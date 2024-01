Romu encontra sacola com drogas no Jardim Cacique

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, localizou na última segunda-feira (15/01) uma sacola com 807 gramas de entorpecentes e R$ 419 no Jardim Cacique, por volta das 20h30. Agentes promoviam uma ronda pelo bairro quando avistaram um indivíduo portando uma sacola, que, ao perceber a presença da viatura, agiu de maneira suspeita, descartando o objeto e fugindo para um terreno. No volume foram encontrados 156,2 gramas de maconha, 68,2 de cocaína, 57,7 de crack, 4,6 de haxixe, 580 mililitros de lança-perfume, além do dinheiro. O caso foi encaminhado para a Delegacia Central de Polícia.