Romu estoura 'casa bomba', apreende mais de 5kg e detém dois nas Chácaras Méa

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, realizou na última quarta-feira (29/10) uma grande operação que culminou na apreensão de mais de cinco quilos de drogas em uma residência utilizada como “casa bomba” - local de armazenamento e preparo de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na rua Dr. Osvaldo Pansardi, nas Chácaras Méa, e resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico.

Equipes realizavam patrulhamento de rotina, por volta das 21h20, quando avistaram uma movimentação suspeita ao observaram uma sacola sendo arremessada de uma residência para o interior de outro imóvel.

O morador da casa onde o objeto caiu informou à equipe que o conteúdo aparentava ser entorpecente. Diante da suspeita, os agentes se deslocaram até a residência de onde a sacola havia sido lançada. O portão estava apenas encostado, e, ao entrarem, encontraram dois homens e uma quantidade considerável de drogas.

A ação resultou na apreensão de 1.586 porções de cocaína (2,7 quilos), 1.770 porções de crack (1,23 quilos) e 686 porções de maconha (1,93 quilos), totalizando 5,86 quilos de entorpecentes. Além disso, foram recolhidos seis aparelhos celulares, R$ 1.406 e um caderno de contabilidade que continha anotações de movimentação financeira estimada em cerca de R$ 40 mil mensais.

Após a constatação dos fatos, a equipe solicitou apoio para a preservação do local e conduziu os suspeitos à Delegacia de Polícia Central, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a eficiência e o comprometimento da equipe durante a ação. “Essa ocorrência demonstra o quanto nossas equipes estão atentas e preparadas para agir com rapidez e técnica. O resultado foi uma grande apreensão, que representa um duro golpe no tráfico de drogas em Suzano. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi pela confiança em nosso trabalho e aos agentes da Romu pela dedicação diária em proteger nossa população”, afirmou.

Cannabis

No dia seguinte (30/10), a GCM voltou a atuar em mais uma ocorrência relacionada a drogas. As equipes foram acionadas pelo Comando de Força Patrulha (CFP) para averiguar uma denúncia de suposto plantio de Cannabis em uma residência na rua Berta Topestedt.

No local, os agentes foram recebidos pelo proprietário do imóvel, que informou que as plantas pertenciam a seu filho e seriam destinadas a uso medicinal. Com autorização do responsável, os guardas adentraram a casa e constataram a presença de vasos com plantas semelhantes à Cannabis.

As partes foram encaminhadas à DP Central, onde o delegado de plantão determinou a elaboração do Auto de Exibição e Apreensão e dispensou a perícia preliminar. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto (plantio de Cannabis). As plantas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial, a fim de confirmar sua espécie.

“Temos atuado de forma firme e responsável, tanto no combate ao tráfico quanto na verificação de denúncias que envolvem substâncias ilícitas. O trabalho da GCM é constante, seja de dia ou de noite, nos bairros centrais ou periféricos. Seguimos com o compromisso de garantir segurança e tranquilidade à população suzanense”, concluiu o secretário Balbino.