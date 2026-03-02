ROMU prende mais um suspeito de envolvimento em homicídio no distrito de Cezar de Souza

A Secretaria Municipal de Segurança prendeu mais um suspeito de envolvimento em homicídio ocorrido no último dia 27 de fevereiro, no distrio de Cezar de Souza. Com a intensificação do policiamento na região onde o crime foi registrado, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) efetuou, no domingo (1), a prisão do segundo suspeito - que estava com a prisão temporária decretada pela Justiça.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.

As câmeras do sistema de monitoramento inteligente Smart Mogi auxiliaram na localização do primeiro suspeito, no dia 28 de fevereiro. O veículo envolvido no crime, no Jardim São Pedro, foi identificado na Vila Municipal. O suspeito foi localizado em Jundiapeba, encaminhado à Delegacia de Polícia e preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.

A Secretaria reforça que segue atuando de forma integrada com as forças policiais, empregando tecnologia e inteligência para garantir a elucidação do caso e a preservação da ordem pública.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.