Romu prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Luela

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, no último sábado (7), um suspeito por tráfico de drogas no Jardim Luela. Com ele, foi apreendido 42 porções de cocaína. Outros suspeitos fugiram.

Por volta das 21h50, os agentes foram averiguar um ponto conhecido como tráfico de drogas, localizado no Jardim Luela. No local, avistaram pelo menos dois suspeitos que, ao perceberam a chegada dos guardas, saíram correndo.

No entanto, um dos suspeitos foi detido. Com ele, foi encontrado uma sacola plástica com 42 porções de cocaína.

Questionado sobre os fatos, o suspeito confessou que traficava no local.

O suspeito foi levado para a Delegacia Central de Suzano.