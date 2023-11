Romu recupera moto roubada e prende suspeito em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), recuperou em 29 de outubro (domingo) uma motocicleta Yamaha Lander, de cor azul, no bairro Cidade Boa Vista, que havia sido roubada dias antes e utilizada para a prática de assaltos. Na ocasião, um suspeito foi preso em flagrante com um revólver falso e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) Central, por sua vez o veículo deverá ser devolvido ao proprietário. A prisão ocorreu na avenida Katsutoshi Naito.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, os agentes da Romu promoviam o patrulhamento pelo bairro, localizado na região norte de Suzano, pouco antes das 22 horas, quando foram abordados por um morador, que informou a situação. “Na descrição dada aos GCMs, o cidadão comentou que dois homens, em uma motocicleta sem placa, estariam praticando assaltos pelo bairro. Prontamente, a nossa equipe passou a promover uma busca ativa pelas redondezas”, informou a comandante da guarda, Tatiana Orita.

Minutos depois, os agentes avistaram a Yamaha Lander em um posto de combustíveis e, de imediato, realizaram a abordagem, porém, os suspeitos fugiram do local e um breve acompanhamento teve início pela avenida Katsutoshi Naito. “Os indivíduos colidiram com uma coluna de aço, abandonando a motocicleta e fugindo a pé. Logo, os nossos agentes conseguiram capturar um deles, que estava portando uma réplica de arma de fogo, e conduziu à DP Central, assim como a motocicleta. Tanto o veículo quanto o detido ficaram à disposição da Justiça”, finalizou a comandante da GCM.

Para o secretário Afrânio Evaristo da Silva, o patrulhamento preventivo e a agilidade dos guardas foram fundamentais para garantir a recuperação do bem e o fim dos roubos praticados pela dupla. “Essa ocorrência demonstrou a eficiência do patrulhamento, sobretudo no apoio à população. Quero aqui parabenizar os agentes da Romu por mais esse êxito, mostrando preparo e agilidade em situações adversas”, concluiu o chefe da Segurança Cidadã de Suzano.