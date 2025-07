Romu recupera veículo furtado e detém suspeitos em ação no Jardim Maitê

Em mais uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, um veículo furtado foi recuperado e dois suspeitos foram detidos no último sábado (12/07), por volta das 18h30, no Jardim Maitê. A operação teve início durante patrulhamento de rotina na região norte da cidade e resultou na condução dos envolvidos à Delegacia Central, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A equipe patrulhava as ruas do bairro quando avistou um Fiat Palio preto circulando em atitude suspeita. Ao observar que o veículo havia parado para pegar um passageiro, que entrou inicialmente no banco de trás e, em seguida, passou para o banco da frente com o carro em movimento, os agentes decidiram monitorar de forma discreta os ocupantes.

A perseguição começou a ganhar contornos mais graves quando, ao adentrar um túnel da região, o condutor do veículo percebeu a aproximação da viatura e avançou um sinal vermelho, aumentando bruscamente a velocidade. A equipe da Romu acionou os sinais luminosos e sonoros da viatura e deu ordem de parada, que foi ignorada. Após uma segunda tentativa de abordagem, o carro parou bruscamente e o passageiro desembarcou correndo. Ele foi alcançado e detido pelos agentes logo à frente.

Durante a busca pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado com os indivíduos. No entanto, as respostas desencontradas sobre a procedência do veículo chamaram a atenção da equipe. A suspeita foi confirmada após contato com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que informou que o Fiat Palio havia sido furtado dois dias antes, em 10 de julho, no Jardim Colorado. A vítima ainda não havia registrado o boletim de ocorrência no sistema da Polícia Civil.

Diante da confirmação, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Central de Polícia, onde o caso foi oficialmente registrado. O veículo foi devolvido ao proprietário, que compareceu à unidade policial após ser contatado pelas autoridades.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou a ação dos agentes da Romu e destacou a importância do patrulhamento preventivo. “Mais uma vez, a atuação estratégica e o preparo da nossa Romu fizeram a diferença. A presença ostensiva da GCM nas ruas tem contribuído para reduzir os índices de criminalidade e devolver a sensação de segurança à população suzanense. Essa ação reforça nosso compromisso com a segurança pública”, afirmou Balbino.