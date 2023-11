Romu recupera veículos e um celular produtos de furto e roubo

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM), recuperaram na quinta e sexta-feira da semana passada (16 e 17/11) dois veículos e um celular que haviam sido furtados e roubados. No caso do aparelho telefônico, os agentes descobriram que ele havia sido subtraído de um morador do Peru.

O primeiro caso foi atendido no período noturno, quando a Romu recebeu denúncia de um morador informando ter avistado dois indivíduos empurrando uma motocicleta para dentro de uma área de mata, próximo a rua 160, na Chácara Miguel Badra. Em resposta a essa informação, os agentes conduziram uma ronda nos arredores, localizando o veículo abandonado em meio a um matagal.

Após consultar o emplacamento, verificou-se que se tratava de um motocicleta Honda CG, da cor preta, com queixa de roubo. Os guardas entraram em contato com o proprietário, que identificou o veículo e foi conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) Central, onde foram adotadas as medidas administrativas necessárias.

Já na sexta-feira, um guarda da CGM relatou ter avistado um veículo Hyundai HB20, cinza, estacionado de maneira irregular pela rua Martins, no Jardim São Bernardino. Após as informações, a equipe da Romu deslocou-se até o local e encontrou o veículo, que possuía queixa de roubo. O automóvel foi recolhido para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

No mesmo dia, durante patrulhamento noturno na região do bairro Cidade Miguel Badra, a Romu observou um indivíduo em atitude suspeita. Os agentes decidiram pela abordagem e localizaram um celular que o homem revelou ter ganhado em uma rifa, porém, ao ter o número de Imei consultado, constatou-se que o aparelho havia sido furtado no Peru. Diante desta informação, o suspeito foi levado ao DP Central.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, o sucesso das ações da GCM se deve à sólida parceria estabelecida com a população. “É notável a capacidade operacional dos agentes. Nossos grupamentos estão prontos para agir imediatamente diante das denúncias e realizam patrulhamento constante nos bairros. A devolução dos veículos furtados e roubados aos proprietários, além da recuperação do celular, evidencia que nosso trabalho está gerando resultados positivos”, avaliou o chefe da pasta.