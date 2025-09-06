Romu registra três ocorrências com apreensões, prisões e recuperação de bem furtado

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, atuou em três ocorrências que reforçam o trabalho de patrulhamento preventivo e a rápida resposta a delitos. As ações ocorreram em pontos da cidade e resultaram na prisão de um homem foragido da Justiça flagrado com entorpecentes, na recuperação de uma motocicleta produto de roubo e na apreensão de um adolescente após furto de celular.

O primeiro atendimento foi registrado em 26 de agosto (terça-feira), às 19h20, na estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista. Durante patrulhamento de rotina, a equipe identificou um indivíduo em atitude suspeita às margens da via e, após abordagem e consulta aos sistemas policiais, verificou-se que ele possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em busca minuciosa no perímetro, foram localizadas porções de entorpecentes embaladas e prontas para comercialização: 65 unidades de crack, 203 de maconha e 87 de cocaína. Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central, juntamente com o material apreendido.

A segunda ocorrência foi na última quarta-feira (03/09), por volta das 21h40, durante patrulhamento pela avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no bairro Cidade Miguel Badra. Os agentes visualizaram um condutor trafegando em uma motocicleta sem placa de identificação e foi emitido sinal de parada, mas o indivíduo desobedeceu e fugiu. Após acompanhamento, a Romu conseguiu realizar a abordagem. Na entrevista, o condutor admitiu que a moto era produto de roubo e que havia suprimido os sinais de identificação. Ele foi levado à DP Central, onde a autoridade de plantão registrou a ocorrência.

Já nesta quinta-feira (04/09), às 19h25, a Romu foi acionada para a rua Baruel, região central da cidade. No local, populares haviam contido um adolescente acusado de furtar o celular de uma mulher. A vítima relatou que caminhava quando o jovem, em uma bicicleta, se aproximou e retirou o aparelho de sua mão, fugindo em seguida. Com os gritos de socorro, pessoas que presenciaram a cena conseguiram deter o autor até a chegada da viatura. O adolescente teria confirmado a prática do ato infracional e foi conduzido à Delegacia Central, onde ficou à disposição da Justiça. O celular foi devolvido à proprietária.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ocorrências demonstram a amplitude do trabalho da Romu em Suzano. “As equipes atuam tanto na prevenção quanto na resposta imediata às situações, o que tem gerado resultados expressivos. A prisão de um foragido com drogas, a recuperação de veículo roubado e a apreensão de um adolescente por furto reforçam a confiança da população no trabalho da GCM. Seguimos empenhados em oferecer mais segurança e em colaborar com a Polícia Civil na investigação dos casos”, destacou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.