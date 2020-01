Rota detém suspeito de esfaquear motorista de aplicativo durante tentativa de assalto

Um jovem, de 19 anos, foi detido sob suspeita de esfaquear um motorista de aplicativo durante uma tentativa de assalto, em Arujá. A ação, realizada por policiais da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota), foi na segunda-feira, 13, no Jardim Maragojipe, em Itaquaquecetuba. Em depoimento à Polícia Civil, o indivíduo confessou o crime e disse ter atacado a vítima por 'desespero' por estar sendo cobrada por agiotas.

O assalto aconteceu na sexta-feira passada, 10, na Estrada Arujá-Santa Isabel, em Arujá. O motorista de aplicativo buscou um passageiro no Jardim Maragojipe, com destino à rodoviária da cidade vizinha. No percurso, porém, o passageiro o esfaqueou nas costas. A vítima reagiu e o bandido fugiu.

Um familiar da vítima identificou o ladrão, por meio das redes sociais, e pediu ajuda a policiais da Rota. O endereço no qual o suspeito residia foi alvo de busca. Lá, o indivíduo foi encontrado e detido.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime. Disse que devia R$ 1,8 mil para um agiota e, por não ter condições de pagar e temendo represália, optou por roubar uma pessoa, em especial um motorista de aplicativo. O objetivo do indivíduo era o de roubar o carro da vítima e revender as peças, segundo o boletim de ocorrência.

Apesar de ser reconhecido pela vítima e confessar o crime, o suspeito acabou sendo liberado por não ser flagrante. Um pedido de prisão foi solicitado à Justiça. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia confirmado se a ordem foi cumprida.