Polícia Rotam apreende adolescente por suspeita de tráfico de drogas no Jardim do Carmo Com ele, foram apreendidos cocaína, maconha, crack, além de skank

Por de Itaquá 17 DEZ 2019 - 12h18

Drogas foram apreendidas pela Rotam Foto: DS Uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) apreendeu um adolescente, na manhã desta terça-feira (17), por suspeita de tráfico de drogas no Jardim do Carmo, em Itaquaquecetuba. Com ele, foram apreendidos cocaína, maconha, crack, além de skank. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. De acordo com os guardas que atenderam a ocorrência, por volta das 9h30, durante patrulhamento pela Rua Campinas, um suspeito foi visto saindo de um terreno baldio, considerado ponto de tráfico de drogas. Após abordagem, foi localizado as porções de drogas dentro da mochila do suspeito. O adolescente confessou a prática do crime e foi levado para a Delegacia Central da cidade.

