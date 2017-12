Rotam recupera moto de alta cilindrada depois de perseguição em Itaquá

A Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) recuperou neste fim de semana uma moto clonada em Itaquaquecetuba. O veículo foi apreendido, depois de uma perseguição que se estendeu até o bairro Morro Branco. Na ocasião, o suspeito de conduzir a motocicleta conseguiu fugir após invadir um condomínio.

O caso se iniciou na região central da cidade. No domingo (3), os guardas faziam o patrulhamento, quando estranharam da atitude de um indivíduo, o qual pilotava uma moto de alta cilindrada. Ele parou num semáforo na Avenida Ítalo Adami. Foi neste momento que houve uma tentativa de abordá-lo, porém, o suspeito acelerou e iniciou fuga.

A perseguição se estendeu por aproximados cinco quilômetros. A fuga se encerrou depois que, no Morro Branco, o suspeito aproveitou que o portão de um condomínio estava aberto e o invadiu. Os guardas o seguiram, mas o indivíduo conseguiu escapar ao correr entre os prédios.

De acordo com os guardas, a suspeita é de que a fuga teria sido motivada porque a moto era clonada. Indícios da falsificação foram encontrados pela motocicleta, bem como houve contato com o real dono do veículo, na cidade de Pato Branco, no Paraná.