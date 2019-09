Roubo a carro no Centro termina em perseguição e prisões no Jardim Colorado

Uma perseguição a um carro roubado terminou com a prisão de dois homens, de 18 e 26 anos, na Rua Waldemar Cusma, no Jardim Colorado, em Suzano, durante a tarde desta segunda-feira, 23. Na ação, os policiais apreenderam um revólver com cinco munições e uma pistola de brinquedo. De acordo com a Polícia Militar, a dupla roubou o veículo de uma mulher na Travessa Mirambava, no Centro da cidade.

Depois do roubo, os bandidos fugiram sentido a Vila Amorim. Policiais encontraram o carro, dando início a primeira perseguição. No entanto, o motorista do veículo roubado conseguiu escapar. Um grande cerco foi realizado na região.

As buscas seguiram até o Jardim Colorado. Policiais da Força Tática localizaram os bandidos, que, novamente, fugiram para escapar. No entanto, desta vez, a ação logo foi frustrada e o carro foi interceptado na Rua Waldemar Cusma.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam com duas armas, sendo uma delas falsa. Ambos confessaram o roubo. Um deles, inclusive, já tem passagem na Justiça. O caso será registrado na Delegacia Central da cidade.