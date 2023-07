Roubo de bobinas de cobre termina com um preso em Poá

A Polícia Militar recuperou, na madrugada desta sexta-feira (7), parte de uma carga de bobinas de cobre roubada de uma transportadora que fica na Rua Padre Eustáquio, em Poá.

Segundo as informações da Polícia, tudo aconteceu por volta das 3h30. Os militares foram informados de que havia um furto em andamento no interior de uma empresa. Um carro e um caminhão baú auxiliavam no transporte da carga.

Durante o deslocamento, uma das viaturas se deparou com o caminhão citado na denúncia trafegando pela Avenida Getúlio Vargas, também em Poá, e os policiais decidiram abordá-lo. Os militares encontraram parte da carga espalhada no interior do baú.

Em uma das versões apresentadas, o condutor, de 31 anos, disse aos policiais que havia sido contratado para retirar e transportar a carga, mas ele não soube informar o local de destino. Em outro ponto da cidade, outra equipe da Polícia Militar abordou o veículo usado no crime. Ele estava sendo conduzido pelo segundo suspeito, de 27 anos, que negou sua participação no crime.

Uma das vítimas disse aos policiais que, pouco depois de assumir seu turno de serviço, por volta das 22 horas de quinta-feira (6), foi rendida junto com os demais funcionários por um indivíduo armado que anunciou o roubo e pegou seu celular e a chave de seu veículo.

O homem afirmou que também foi obrigado a ajudar a carregar o caminhão com as bobinas. Os dois suspeitos abordados foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo. Um terceiro indivíduo, que conduzia outro caminhão, conseguiu fugir.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba como roubo com retenção de vítima. O condutor do caminhão permaneceu preso. Já o do carro, foi ouvido como investigado e liberado. A carga foi restituída ao proprietário.