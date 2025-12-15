Roubo de moto termina com perseguição e morte de suspeito em Suzano

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após se envolver em um acidente de trânsito que resultou na morte de outro homem, também de 31 anos. Segundo o Boletim de Ocorrência, o caso aconteceu durante uma perseguição feita pelo proprietário de uma motocicleta roubada em Suzano, que tentou recuperar o veículo e acabou colidindo com a moto onde estavam dois suspeitos.

A PM foi acionada para atender à ocorrência na rua Emília Barradas Simões, no bairro Miguel Badra. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestava atendimento a um dos ocupantes da moto, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo suspeito do roubo fugiu do local.

O condutor do automóvel e os dois passageiros foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e ao Hospital e Maternidade de Suzano.

Segundo relato, uma mulher conduzia a motocicleta na Estrada do Pinheirinho quando foi abordada por quatro homens, sendo um deles armado, e assaltada. A vítima do roubo retornou para casa e informou o ocorrido ao proprietário do veículo, que entrou no carro, acompanhado da mulher e do tio, e passou a procurar pela motocicleta. Já no Miguel Badra, eles localizaram dois suspeitos na moto roubada e iniciaram a perseguição, que terminou no acidente de trânsito.

Ainda segundo a polícia, após o local ser periciado, o carro pegou fogo.

O motorista do carro foi preso em flagrante por homicídio. O caso foi registrado como roubo de veículo, homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Suzano.