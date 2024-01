Roubo de veículo termina em perseguição e carro abandonado em Mogi

A Polícia Civil investiga um roubo de um carro, ocorrido na noite deste domingo (14), no bairro Vila Partenio, em Mogi das Cruzes.



Policiais militares estavam em patrulhamento e foram informados, por um homem, que no local havia acabado de acontecer um roubo. O veículo foi localizado e os policiais deram sinal de parada. O motorista não atendeu e iniciou uma perseguição.



O carro foi encontrado abandonado no bairro Jardim Nova União. Ele foi apreendido e encaminhado ao 1º DP de Mogi. O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo.