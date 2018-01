Roubos e tiroteio termina com assaltante morto e dois feridos em Suzano

Uma sequência de roubos, perseguição e intenso confronto a tiros. Este é o resumo do caso em que um assaltante foi morto e outros dois baleados. O desfecho da ocorrência foi na Rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, próximo ao Túnel do Jardim Maitê.

A noite do último sábado (27) foi violenta nesta região. Isto porque, antes da troca de tiros, a quadrilha praticou vários assaltos em, pelo menos, quatro regiões: Jardim Colorado; Maitê; Centro; e Vila Urupês.

A série de assaltos teria se iniciado, depois que os bandidos roubaram um taxista. O carro da vítima foi indicado pelas vítimas em todas as ocorrências. Após os crimes, a polícia delimitou a área em que o bando estava atuando.

A região recebeu reforço policial, com o objetivo de cercar os bandidos. O carro usado pela quadrilha foi encontrado na Estrada do Areião. Houve perseguição, que se estendeu por pouco tempo. O suspeito que dirigia o carro acabou batendo e estourando um dos pneus. Neste momento, os bandidos desceram do veículo e iniciaram a troca de tiros.

Um deles foi baleado e morreu no local. Outros dois, de 16 e 19 anos, foram atingidos na perna e socorridos à Santa Casa de Suzano. O estado de saúde dos suspeitos é estável. Eles permanecem internados sob escolta policial. O assaltante morto foi identificado como Cristiano Silva Ferreira, de 40 anos.