Acidente com micro-ônibus deixa 14 feridos em Mogi

O Samu de Mogi das Cruzes auxiliou no socorro a 14 feridos de um acidente de trânsito registrado na noite de desta sexta (dia 27/06) na Rodovia Mogi-Dutra. O atendimento contou com o suporte do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Um micro-ônibus fretado teria se envolvido em um acidente, em situação a ser apurada. O veículo transportava 21 pessoas - destas, o Samu registrou duas vítimas graves e e outras 12 com ferimentos leves. Não foram registrados óbitos no local.

A operação envolveu 5 ambulâncias básicas e 2 ambulâncias avançadas. Três médicos atuaram no local, além de seis viaturas do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico no Hospital das Clínicas Luzia Pinho de Melo, Santa Casa de Mogi das Cruzes, UPas e Hospital Santa Marcelina.