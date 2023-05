Secretaria de Transporte flagra furto de cabo em semáforo na Marginal do Una

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana flagrou, na manhã desta quarta-feira (10/05), dois indivíduos com cabo furtado de um semáforo localizado na esquina da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, com a rua Carl Willian Cooper, na Vila Figueira. O fato foi presenciado pelo representante da pasta Claudinei Galo, após suspeitar de uma ação intencional quando percebeu que o sinal de trânsito estava inoperante.

Os homens foram vistos em um terreno baldio na rua Dr. Prudente de Moraes, na altura do número 1.718, iniciando uma fogueira com papelão, o que motivou a indagação por parte do integrante da prefeitura quanto à intenção da ação e qual seria a procedência do cabo encontrado com eles. Segundo Galo, neste momento, os homens teriam confessado que furtaram o material do semáforo na esquina entre as vias citadas e que iriam derreter o material, para posterior venda a um ferro-velho.

Diante das evidências, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada, para que os indivíduos pudessem ser conduzidos ao 2º Distrito Policial da Boa Vista, onde ficaram à disposição da autoridade de plantão. Além da apreensão do cabo furtado, que tinha aproximadamente 15 metros de extensão, ainda foram apresentadas três facas e uma tesoura.

Galo explicou que são vários os serviços que a administração municipal precisa executar para garantir a troca do material furtado e o restabelecimento das condições de tráfego no local. “São 15 metros de cabeamento que foram furtados, mas é necessária a troca de 68 metros de cabo para restauração da estrutura. Arcaremos com os custos operacionais envolvidos nessa intervenção, que dura algumas horas e demanda quatro agentes de trânsito e um caminhão”, detalhou Galo.

Nova sinalização

Para melhorar as condições de tráfego na região central de Suzano, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana já instalou, neste ano, semáforos no entroncamento das ruas Caboclos e Jeca Tatu, na Vila Urupês, e outro no cruzamento entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua Campos Salles. O objetivo dos novos equipamentos, além de regular o fluxo de veículos, é também trazer segurança tanto para motoristas e condutores de motocicleta, quanto para pedestres que precisam atravessar as vias. Além da instalação dos novos aparelhos, a pasta promoveu a melhoria de um semáforo localizado na avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta.

“Os reparos são realizados diariamente de acordo com a demanda da população e tem o objetivo de manter a sinalização eletrônica funcionando em sincronismo, a fim de evitar possíveis acidentes. As equipes atuam na troca de módulos de led, substituição de central, reparos no controlador do semáforo e demais manutenções que se mostrarem necessárias no dispositivo”, destacou Galo.