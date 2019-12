Segundo corpo com sinais de violência é encontrado no período de quatro dias

O corpo de um homem foi encontrado submerso em um córrego, localizado no cruzamento da Rua Primeiro de Maio e a Avenida Fernando Rossi, região do bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba, durante a tarde de terça-feira, 3. Peritos da Polícia Científica identificaram sinais de violência física. Esse é o segundo encontro de cadáver na cidade no período de quatro dias.

Familiares de Jonatan Santos Lopes encontraram o corpo e ligaram para a Polícia Militar. Bombeiros foram ao local para a remover o corpo da água. Um exame preliminar de peritos apontaram sinais de violência física. A causa da morte, porém, irá ser dada após exame necroscópico.

Outro corpo

O encontro do corpo de Lopes, que tem passagem na Justiça, ocorre quatro dias depois de um outro corpo com sinais de violência ser localizado. Na sexta-feira passada, dia 29, o corpo de Rodrigo Santos Coelho, que tem passagem por tráfico de drogas, foi localizado num terreno baldio na Rua Guarulhos, Vila Monte Belo.

O corpo de Coelho foi desovado no local. Há a suspeita de que a vítima tenha sido enterrada ainda viva.