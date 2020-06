Segundo suspeito de roubar e matar dono de farmácia é identificado

O segundo suspeito de participar do roubo e morte do empresário Carlos Alberto Gerardi, 55 anos, dia 4 de maio, em Itaquaquecetuba, foi identificado pela Polícia Civil. A informação foi divulgada esta quarta-feira, 17, pelo delegado Rubens José Ângelo, responsável pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP). O comparsa do bandido foragido foi preso no início deste mês, em um culto, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo Ângelo, policiais do SHPP cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do segundo criminoso, que não foi encontrado e permanece foragido. Apesar disto, a polícia descobriu que o responsável por executar a vítima com um tiro no rosto foi justamente este indivíduo.

"Continuaremos no encalço dele (segundo bandido), sendo que sua prisão, será inevitável. É uma questão de tempo. A investigação prossegue no sentido de darmos um desfecho para este crime brutal", pontuou o delegado.

Prisão

A Polícia Militar da Capital localizou o primeiro suspeito durante um culto na Zona Leste de São Paulo. O suspeito foi levado ao 63º Distrito Policial (DP) e, depois, foi transferido à sede do SHPP para prestar depoimento e começar a cumprir a pena pelo latrocínio de Gerardi.

Entenda o caso

O dono de uma farmácia foi assassinado durante um assalto, na segunda-feira à noite, 4, na Avenida Ítalo Adami, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação é a de que o criminoso tenha atirado devido não ter encontrado mais dinheiro no estabelecimento.