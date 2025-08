Segurança Cidadã aponta uma prisão por dia efetuada em Suzano

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã registrou uma média de quase uma prisão por dia em 2025, no período de 1º de janeiro até a última terça-feira (29), resultado de uma atuação cada vez mais firme e estruturada da pasta.

De acordo com dados oficiais, foram 200 detenções realizadas nos sete primeiros meses do ano, sendo 153 em flagrante diretamente relacionadas a crimes como tráfico de entorpecentes, furtos, roubos, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou a captura de 47 procurados pela Justiça, reforçando a integração entre a corporação e as polícias Civil e Militar.

O crime mais recorrente nas prisões em flagrante foi o tráfico de drogas, que somou 43 ocorrências. Em seguida estão furto (30), roubo (20), receptação (8) e porte ilegal de arma de fogo (6). O trabalho em conjunto com a Central de Segurança Integrada (CSI) também tem se mostrado essencial, principalmente em flagrantes, suporte em acidentes de trânsito e identificação de veículos roubados.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, os números refletem uma política consistente de investimento em estrutura, capacitação e inteligência. “Temos uma GCM estruturada e presente em todos os bairros, com efetivo qualificado e programas que aproximam a população das ações de segurança. Nossos números demonstram que estamos no caminho certo, com operações constantes, patrulhamento ampliado e um trabalho integrado com as demais forças policiais que atuam na cidade”, afirmou o secretário.

Entre os equipamentos que fortalecem a atuação da GCM estão a Base da Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); a Base do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); a Base de Segurança Integrada (BSI) na praça João Pessoa, no centro; além do CSI, que funciona 24 horas no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro). Para denúncias, a população pode entrar em contato pelos telefones (11) 4745-2150, (11) 4746-3297 ou pelo número 153.

A atuação dos grupamentos especializados, como o Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Força Patrulha, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Patrulha Maria da Penha, também contribui para a presença qualificada da GCM em áreas estratégicas.

Segundo Balbino, a cidade também se beneficia de uma série de equipamentos e ferramentas modernas, como o sistema de videomonitoramento composto por 84 câmeras próprias e outras 47 integradas ao Programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. “Essa estrutura tecnológica tem papel crucial na identificação rápida de suspeitos, veículos irregulares e na agilidade nas respostas a ocorrências”, explicou.

A segurança nas escolas é outro eixo prioritário da administração municipal. As 74 unidades escolares da rede municipal estão conectadas à central de monitoramento do CSI, o que garante proteção em tempo real para alunos e profissionais da educação. O município ainda conta com 158 botões de pânico instalados em creches e escolas, prontos para acionar as equipes da GCM em caso de emergência. O prefeito Pedro Ishi enalteceu o trabalho realizado pela Secretaria e reiterou o compromisso da gestão com a segurança pública. “Suzano tem uma Guarda preparada e comprometida com a proteção da nossa gente. A atuação firme, aliada a projetos educativos e sociais, mostra que a segurança é prioridade na nossa gestão”, destacou.