Segurança Cidadã realiza 1.287 atendimentos e efetua 78 prisões em 2025

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã realizou 1.287 atendimentos e efetuou 78 prisões, sendo 56 em flagrante, durante os primeiros cem dias da gestão Pedro Ishi. Nesse período, o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) foi marcado pelas 20 operações que foram desenvolvidas em conjunto com a Polícia Militar e outros setores da Prefeitura de Suzano. Outro destaque foi a manutenção do índice zero de feminicídio entre as 247 mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha.

Em pouco mais de três meses, a atuação dos diferentes grupamentos da GCM - Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Canil, Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Patrulha Maria da Penha e Força Patrulha - também contribuiu com as forças policiais no combate ao tráfico, garantindo a retirada de 41,3 quilos de entorpecentes das ruas nos quatro cantos da cidade.

Além das ocorrências relacionados aos fatos citados, os agentes estiveram presentes em acontecimentos marcantes na cidade, como o que possibilitou, em menos de 24 horas, a identificação e localização do homem que roubou o carro e atirou contra uma moradora, de 54 anos, do bairro Vila Amorim, em 25 de março. Logo após a ocorrência do crime, a GCM se uniu às demais forças de segurança que atuam em Suzano para elaborar uma estratégia. A partir de então, integrantes da Força Patrulha, Romo, Romu, GPA e a Patrulha Maria da Penha deram início às buscas pelo suspeito, com especial atenção aos bairros Vila Amorim, Jardim Maitê e Vila Monte Sion.

Outra ação de destaque aconteceu no Jardim Europa, nesse mesmo dia, quando a GCM apreendeu uma motocicleta Honda CG, de cor preta, com mais de R$ 22 mil em multas e irregularidades como circular sem retrovisores e pneus desgastados. O condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi autuado e liberado após as devidas orientações e a moto foi recolhida ao pátio municipal. A abordagem ocorreu na estrada Takashi Kobata, quando a equipe da Romo identificou uma motocicleta sendo conduzida sem os equipamentos obrigatórios de segurança. Durante a verificação documental, constatou-se que o veículo acumulava cerca de 70 infrações municipais, além de estar com o licenciamento vencido desde 2020.

A GCM de Suzano também localizou, em 8 de fevereiro, uma carreta roubada que transportava uma carga de produtos de e-commerce avaliada em mais de R$ 1 milhão. O veículo estava dentro de um galpão na Vila Amorim e, no momento da ação, não havia ninguém no local. O caso ocorreu por volta das 11 horas, após a corporação receber denúncia de que uma carreta vinda de Jundiaí, com destino a Curitiba (PR), havia sido roubada no trecho de Juquitiba da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na Região Metropolitana de São Paulo – inclusive com retenção de vítima -, e estava a caminho de Suzano pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Já entre as prisões que foram realizadas na cidade, podem ser destacadas as que envolveram dois foragidos da Justiça que foram condenados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e capturados pela Romu e pela Romo, entre 5 e 7 e março, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Central. Na primeira ação, os agentes garantiram êxito após patrulhamento pelo Jardim Suzanópolis, quando perceberam um homem em atitude suspeita na rua Antônia Bocuzzi Lopes, por volta das 22 horas. A outra ocorreu no Parque Buenos Aires, quando agentes da Romo faziam uma ronda pelo bairro e abordaram um indivíduo em atitude suspeita na rua Sebastião Moreira, próximo à via férrea. Ao verificar a identidade do homem, os guardas confirmaram que havia um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e levado à Polícia Civil.

No contexto das operações que a GCM realizou em conjunto com a PM, chamadas de “Cidade e Ordem”, pode ser ressaltada a que foi desenvolvida entre os dias 14 e 15 de março. O objetivo da atuação foi reforçar a fiscalização em bares e adegas da cidade, coibindo a perturbação do sossego e identificando irregularidades no funcionamento desses estabelecimentos, garantindo maior segurança e bem-estar à população. Ao todo, foram realizadas 156 abordagens, resultando na interdição de três estabelecimentos, na aplicação de 32 autuações por diferentes infrações e na prisão de um homem pelo crime de receptação. Entre as principais irregularidades encontradas estavam a falta de documentação adequada, o descumprimento das normas sanitárias e problemas no alvará de funcionamento.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que a atuação dos agentes tem feito a diferença na cidade. “Nestes cem dias, conseguimos mostrar resultados muito expressivos com o trabalho desenvolvido nas ruas. Prendemos indivíduos que estavam foragidos, identificamos suspeitos de crimes, recuperamos mercadorias e veículos roubados e furtados atuamos para garantir fiscalização de bares e adegas. Temos muito o que mostrar em prol da defesa da população”, declarou o chefe da pasta.

Pedro Ishi parabenizou as equipes e reforçou que a segurança é prioridade na cidade. “Temos grupamentos preparados para proteger a população em todas as localidades do município. Estivemos mobilizados para ter êxito em ocorrências importantes na cidade, que resultaram em localização de entorpecentes e indivíduos que poderiam oferecer algum tipo de risco à população. Trabalhamos sempre com a mobilização dos nossos diferentes grupamentos e em parceria com a PM para atender as demandas da população”, frisou o chefe do Poder Executivo municipal.