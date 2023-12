Segurança Cidadã registra 6 mil atendimentos da GCM em 2023

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano alcançou números expressivos com o trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) em 2023. O balanço da pasta, no período compreendido entre janeiro e novembro, revela que foram promovidos 5.991 atendimentos, que garantiram a localização de 62,45 quilos de entorpecentes, 125 prisões em flagrante e apreensão de 98 veículos. As ações foram realizadas com o apoio dos 176 agentes que compõem o efetivo e pela estrutura disponível, que conta por exemplo com a Central de Segurança Integrada (CSI), pela qual foram identificadas 919 ocorrências.

O registro contabilizou 676 atendimentos relacionados à perturbação de sossego, outros 96 voltados à localização de veículos suspeitos, e 80 ocorrências ligados à retirada de entorpecentes das ruas, somando 28.473 porções de cocaína, maconha e crack, além de 18,3 litros de lança-perfume e R$ 10.865,15. No que diz respeito ao patrulhamento ambiental, foram atendidas 305 ocorrências que garantiram o resgate de 236 animais e resultaram em 42 notificações ambientais. Pela Patrulha Maria da Penha, foram feitos 1.291 monitoramentos, com 811 entradas de medidas protetivas e 21 prisões efetuadas.

Outros atendimentos foram proporcionados por meio de parcerias com a Polícia Militar e com o Departamento de Fiscalização de Posturas. Pela “Operação Saturação”, foram vistoriados 456 bares e restaurantes para verificação de possíveis irregularidades, resultando em 24 autos de infração e no fechamento de nove estabelecimentos em definitivo. Outras operações como a “Força Integrada” e a “Cavalo de Aço”, realizadas com a Polícia Militar, têm o objetivo de combater o tráfico de drogas, encontrar indivíduos foragidos, identificar veículos suspeitos de roubo e combater os crimes praticados com uso de motocicletas.

Para atendimento especial às unidades escolares do município, foi iniciada em 10 de abril a operação “Escola Segura”, que garantiu 1.906 rondas em toda rede municipal de ensino. Para esta ação, equipes dos diferentes grupamentos garantiram um patrulhamento que contemplou os endereços onde ficam localizadas as unidades, de forma que possam ser dadas respostas rápidas em caso de necessidade. O trabalho é conectado à estrutura de segurança que está implantada nas escolas e conta com o suporte da CSI.

Dentro das escolas, a GCM deu continuidade ao trabalho educativo com algumas iniciativas especiais. Uma delas é o Grupo Unido de Ação e Resistência às Drogas (Guard), que promoveu 48 aulas ministradas e 630 alunos formados das escolas municipais Lídia Lima da Silva, Engenheiro Isaías Martinelli Gama, Antônio Carlos Mayer, Professora Ana Rita Gomes, Sérgio Simão e Professor Damásio Ferreira dos Santos. Também foram promovidas apresentações do Canil da GCM em 11 unidades escolares alcançado 3.915 espectadores.

Em relação aos investimentos da pasta, destaca-se a entrega da Base Operacional GCM Jose Inacio, em 11 de novembro, que demandou um investimento de R$ 122 mil. Também avançaram as obras da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que recebe recursos no valor de R$ 1,53 milhão e tem previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2024. A estrutura está localizada na avenida Nadir Dias Figueiredo, no Jardim Miriam, com acesso rápido às regiões central, norte e sul e a poucos minutos dos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer, facilitando o deslocamento das viaturas.

Para melhorar as condições de trabalho dos agentes, ainda houve a aquisição de 46 coletes balísticos, ao valor de R$ 53.498; fardamento para os novos agentes em formação, no valor de R$ 77.606 e 12 computadores, no valor de R$ 49.866,60. Para a capacitação dos agentes, também foi garantido um investimento de R$ 492.800, com o Estágio de Qualificação Profissional.

Defesa Civil

Além dos 5.991 atendimentos realizados pela GCM, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã ainda registrou outros 1.481 por parte da Defesa Civil de Suzano, relacionados a situações de alagamentos, retirada de árvores, deslizamentos, inundações e vistorias em residências. Com os 12 servidores e a estrutura composta por seis veículos e um bote inflável, o trabalho garantiu 482 vistorias e monitoramentos.

Neste ano, ainda foram formadas 420 pessoas nos cursos promovidos pelo Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), com orientações sobre Alagamentos, Enchentes e Inundações; Fogo em Mato; Impactos Ambientais; Primeiros-Socorros; Animais Peçonhentos; e Anomalias da Construção Civil. Essa capacitação também é proporcionada por equipes da Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, por meio do Setor de Controle de Zoonoses e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Para a melhoria da estrutura de serviço dos agentes, foram adquiridos quatro cintos para trabalho em altura, 12 luvas de rapel, 12 macacões de combate a incêndio florestal, dez botas de combate a incêndio, além de dez unidades de capuz e balaclavas. Ao todo, foram investidos R$ 66.102,70 na aquisição desses itens.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva afirmou que os números revelam o expressivo trabalho que vem sendo desenvolvido para proteção da população. “Estamos muito atentos a todas as situações que possam causar algum tipo de ameaça aos nossos munícipes. Temos atuado com afinco para contribuir com as forças policiais no combate ao crimes por meio da atuação da GCM, e também procuramos garantir o monitoramento adequado das áreas de risco, com a Defesa Civil, para que possamos prestar a assistência adequada em caso de necessidade”, avaliou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi frisou que a administração municipal vem avançando de forma significativa em várias frentes ligadas à segurança pública. “O patrulhamento dos agentes tem proporcionado grandes resultados em termos de localização de drogas e prisões. Nosso papel de garantir a proteção ambiental, com o resgate de animais, também é um marco desse ano. E a Patrulha Maria da Penha é uma referência para a região, assim como nossa Defesa Civil. Há muitos elementos que mostram que estamos avançando nestas áreas e seguiremos investindo em nossa estrutura”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.