Segurança de shopping é morto com tiro na cabeça ao chegar do trabalho Polícia acredita que intenção do bandido era a de roubar carro da vítima

Por Marcus Pontes - de Itaquá 01 NOV 2018 - 10h54

Segurança foi morto ao reagir a tentativa de assalto Foto: Marcus Pontes/Divulgação O segurança Alex Sandro de Assis Caris, de 37 anos, foi morto com dois tiros ao chegar do trabalho, durante a manhã desta quinta-feira (1°). O crime aconteceu na Rua Nicarágua, no Jardim Americano, em Itaquaquecetuba. A Polícia Militar crê que a vítima foi alvo de uma tentativa de assalto. O fato foi por volta das 6h55. Caris estacionava o carro, quando um bandido chegou. O local aonde ele põem o veículo era alugado. Ao que tudo indica, a vítima reagiu e, por isto, foi baleado duas vezes. Os tiros atingiram a cabeça e abdômen do segurança. Após os disparos, uma vizinha abriu a janela e viu o rapaz caído. E flagrou o momento que um indivíduo fugia correndo. O resgate socorreu a vítima com vida ao Hospital Santa Marcelina, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo colegas do segurança, ele trabalhava num centro comercial. A vítima havia se mudado há poucos meses para a cidade. Ele era casado e a esposa está grávida. A gravidez dela é de risco.

Leia Também