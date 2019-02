Seis carros são queimados no Pátio do Casa Branca

A Prefeitura de Suzano informou que seis veículos do Pátio do Casa Branca pegaram fogo na madrugada dessa sexta-feira (22). De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o caso aconteceu por volta de 1h30 e a causa do incêndio não foi descoberta.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), o incêndio foi comunicado pelo guincheiro aos responsáveis do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas contidas, impedindo que o fogo se alastrasse a outros veículos.

A pasta de transporte repassou a situação à empresa responsável pela administração e segurança do Pátio. O B.O foi registrado pela empresa na sexta-feira à tarde. O local passará por perícia para descobrir a causa do incêndio.