Seis integrantes da Torcida Jovem são indiciados por homicídio qualificado

Seis integrantes da Torcida Jovem, do Santos, foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado, depois da morte do torcedor corintiano Danilo da Silva dos Santos, de 30 anos. A vítima foi espancada por vários torcedores da equipe rival, que usaram porretes de madeira, barras de ferro e pedras. A emboscada ocorreu durante a manhã deste domingo (4), quando, ao menos, 150 santistas atacaram torcedores do Corinthians, em Itaquaquecetuba.

Do total de indiciados por homicídio, a polícia divulgou que um deles é menor de idade. Ele tem apenas de 16 anos. Todos foram identificados por uma testemunha - protegida pela Justiça - no episódio que culminou à morte do torcedor corintiano.

Outros seis integrantes da organizada do Santos também foram presos em flagrante pelos crimes de dano qualificado (com emprego de explosivo e lesão a pessoa); rixa qualificada pelo resultado morte; e associação criminosa.

O crime ocorreu horas antes do clássico Alvinegro entre Santos e Corinthians, que terminou em 1 a 1. No total, um carro e uma moto foram incendiados, bem como três carros depredados. A PM chegou a deter 21 integrantes da Torcida Jovem, porém, nove foram ouvidos e liberados.

Policiais Militares (PMs) fizeram buscas na sede da organizada, na Vila São Carlos. A intenção era a de localizar outros integrantes da Torcida Jovem, que tivessem participado do episódio de depredações e incêndios a veículos ligados a pessoas que torcem pelo Corinthians. No entanto, nenhuma pessoa foi localizada.

Apreensões

Na lista de itens apreendidos, a polícia informou que foram recolhidos fogos de artifício, ˜10 porretes de madeira, 11 barras de ferro, oito pedras, além de adesivos com menções ao crime organizado.

Também foi encontrado com torcedores santistas um celular, que possivelmente pertencia a um torcedor do Corinthians. Este item, inclusive, tinha marcas de sangue, além de uma carteirinha da torcida organizada Gaviões da Fiel, bem como ingressos do jogo do clássico alvinegro, que ocorreria no Pacaembu, na Capital.