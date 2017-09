Em ocorrências distintas, seis pessoas são detidas com carros roubados

Uma intensa perseguição policial terminou com a detenção de três pessoas no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba. A cidade também teve outro caso envolvendo carro roubado, quando três foram flagrados desmanchando um veículo no bairro Morro Branco.

A primeira ocorrência do Parque Marengo envolveu ao menos três viaturas da Polícia Militar (PM). O efetivo foi necessário porque que os suspeitos resistiram às abordagens e fugiram em alta velocidade pelas vias do bairro.

A PM conseguiu detê-los após fechar o cerco policial. Os três suspeitos eram adolescentes, inclusive um tinha saído recentemente da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) onde cumpria internação por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o carro em que eles fugiam havia sido roubado no sábado (16), no bairro Penha, Zona Leste de São Paulo.

Na ocasião, o dono do carro roubado reconheceu todos os suspeitos

Segundo caso

O segundo caso envolvendo veículo roubado ocorreu entre as ruas Goiás e Santa Catarina, no bairro Morro Branco, em Itaquá. Depois de denúncia anônima (190), a polícia conseguiu surpreender três pessoas desmanchando um carro. Dois eram adolescentes e um maior de idade.

Ainda segundo a polícia, o carro tinha sido roubado. A PM, porém, não especificou se algum dos suspeitos foi reconhecido pela vítima.