Seis são detidos durante operação no Monte Sion; dois tentaram matar eletricista

Atualizado às 15h31

Ao menos, três pontos de venda de drogas foram desmantelados, nesta quarta-feira (16), durante operação da Polícia Civil, no bairro Monte Sion, em Suzano. Os principais alvos foram na Estrada do Areião e na Rua Adão Rubéns da Silva. No total, seis pessoas foram detidas. A investigação descobriu ainda que dois indivíduos participaram do ataque a um eletricista; a vítima foi espancada, arrastada e esfaqueada. Um terceiro envolvido já estava preso desde o início deste mês, quando guardas do Canil e Romu (Ronda Ostensiva Municipal) apreenderam drogas, armas e dinheiro no mesmo bairro.

A ação, que culminou nas prisões, é decorrente à investigação sobre a tentativa de homicídio. Investigadores da Delegacia Central descobriram que os responsáveis pelo ataque tinham forte envolvimento com o narcotráfico. Foi então que, a partir de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais fizeram campana nesta quarta-feira em três locais.

Segundo a polícia, uma movimentação suspeita foi flagrada em um imóvel. Pessoas entravam e saíam frequentemente para irem até uma área de mata. A reportagem apurou que, após este indícios, os investigadores conseguiram capturar o grupo.

Venda diferenciada

Outro fato descoberto pelos policiais é o modo usado pelo grupo para vender as drogas. Foram apreendidas máquinas de cartão de crédito. Também foram recolhidas anotações com a contabilidade do narcotráfico, quase mil porções de drogas, além de R$ 220.

"Essas prisões foram importantes, pois, há mais de dez denúncias de tráfico de drogas, roubo e outros crimes. Pusemos fim, por enquanto, na ação de alguns criminosos", afirmou o delegado Cleverson Omena, que está respondendo pela titularidade da Delegacia Central.