Seis são presos durante combate a crimes de tráfico, roubo, receptação e furto em Itaquá

Seis pessoas, entre elas três adolescentes, foram presas nesta sexta-feira, 15, em Itaquaquecetuba. O saldo de prisões é referente a quatro ações da Polícia Militar, em diferentes regiões da cidade. No total, quatro veículos foram recuperados e quase um quilo de drogas apreendido.

Em uma das ações desenvolvidas pela PM, dois carros, com queixa de roubo e furto, respectivamente, foram recuperados no Jardim Novo Horizonte. Uma pessoa foi presa sob a suspeita de receptação.

O segundo caso em que envolveu a recuperação de um carro foi no Jardim Miray. Policiais da Força Tática buscavam por indivíduos que haviam furtado um fusca. Houve perseguição e uma pessoa foi presa. O comparsa do bandido escapou.

Policiais da cidade perseguição outro carro. Desta vez, roubado. Segundo a PM, três ladrões roubaram um carro em Arujá. O grupo foi encontrado no cruzamento da Rodovia Alberto Hinoto e a Estrada do Pinheirinho. Houve um cerco na região. Os bandidos perderam o controle e bateram na Rua Nova Veneza, no Jardim Maragojipe. O trio tentou escapar, mas acabou sendo detido. Ainda de acordo com a polícia, os três eram menores de idade.

A quarta ação da PM foi no bairro Estação. O serviço de inteligência do 35° Batalhão descobriu que uma mulher faria o transporte de drogas. A entrega seria na Estação Itaquaquecetuba, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPMT). Na oportunidade, foram apreendidas 1,2 mil porções de crack e 100 de cocaína, o que totalizou 890 gramas de drogas. Segundo a polícia, a mulher confessou que receberia R$ 130 para realizar o serviço.