Sequestro de idoso em Mogi termina com um morto em Suzano

O sequestro de um homem idoso em Mogi, no início da tarde desta quinta-feira, terminou com um homem morto em Suzano.

Segundo informações, quatro homens são suspeitos de terem sequestrado um idoso em Mogi.

Após isso, a GCM de Mogi iniciou uma perseguição ao veículo, que veio até Suzano, na rua Ezequiel Correia Machado, nas proximidades da escola estadual professora Yolanda Bassi, no bairro Jardim Revista.

A GCM de Mogi então atirou e matou um dos homens. Dois foram socorridos após serem atingidos.

E um quarto escapou, mas acabou capturado em seguida.



Suzano

A Prefeitura de Suzano prestou ajuda à ocorrência com viaturas da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

A Segurança informou, contudo, que durante a ajuda, o grupamento suzanense efetuou a prisão de um foragido da Justiça, procurado por tráfico de drogas e com passagens pelo sistema prisional, mas que não tinha relação com o crime. Após ser detido, foi encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Ele foi localizado quando os guardas procuravam por um homem que havia fugido após um tiroteio ocorrido durante o sequestro de um aposentado de 74 anos. Os agentes de Suzano foram comunicados de que havia um crime em andamento pela cidade e iniciaram o apoio à GCM de Mogi das Cruzes nas buscas pelo criminoso.

O secretário municipal de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a prontidão das equipes da Romo para auxiliar na ocorrência da GCM de Mogi das Cruzes e a eficiência para retirar mais um foragido das ruas. “Apesar de este indivíduo não ter participado do sequestro, ele tem uma pendência com a Justiça e, por isso, vai passar pelos trâmites judiciários graças à rápida atuação dos nossos agentes, que também se mostraram preparados para dar apoio a uma grave ocorrência de sequestro que teve o desfecho em nossa cidade”, afirmou.