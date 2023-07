Sequestro termina com ladrão detido e vítima libertada em Mogi

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (27) por roubo de veículo e extorsão ocorridos no bairro Jardim Margarida, em Mogi das Cruzes.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo. No local informado, os agentes viram três indivíduos saindo de um veículo e indo em direção a um matagal.

Os policiais realizaram buscas e conseguiram abordar dois homens. Um outro envolvido, segundo a pasta, fugiu.



Foi constatado que um dos homens abordados era a vítima, de 33 anos. O homem informou que foi abordado pelos criminosos em sua residência, no bairro Santa Maria, em Guarulhos, onde teve uma quantia em dinheiro roubada, além de seu veículo Ford EcoSport. Ele ficou em poder dos criminosos até a chegada da Polícia Militar.



Com o indiciado, foram localizados R$ 2,8 mil, além de um revólver. O jovem foi conduzido à delegacia e, posteriormente, encaminhado à cadeia, permanecendo à disposição da Justiça.



O caso foi registrado como roubo de veículo e extorsão na Central de Polícia Judiciária de Mogi.