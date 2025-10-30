Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Serralheiro denuncia agressão sofrida no Terminal Norte em Suzano

Vítima relata ter sido confundida por estar com roupas sujas do trabalho; Polícia Civil investiga o caso

30 outubro 2025 - 14h51Por Da Reportagem Local
Caso aconteceu no Terminal Norte de Suzano Caso aconteceu no Terminal Norte de Suzano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Um serralheiro, de 38 anos, denunciou à polícia uma agressão sofrida por dois homens dentro do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, localizado na região norte de Suzano. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (23). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que estava com roupas sujas do trabalho e foi confundida com uma pessoa em situação de rua. Em seguida foi abordada por dois homens que informaram que ele não podia pedir nada no terminal.

A vítima afirmou à polícia que estava vindo do trabalho e iria pegar o ônibus para casa, momento em que uma discussão começou e ele foi agredido pelos homens.

Segundo a esposa da vítima, os homens informaram que receberam uma denúncia e, por isso, o agrediram. “Um dos homens falou que era policial à paisana e o outro da prefeitura. O agrediram, depois falaram que foi um engano e mandaram ele ir embora, pois iriam chamar uma viatura para abordá-lo”, relatou.

Durante a agressão, o homem teve seu celular danificado.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Suzano, que encaminhou a vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informou que tomou conhecimento dos fatos, porém vai aguardar investigação da Polícia Civil para saber o que causou o desentendimento e, em companhia com a Radial Mais Transporte, tomar as medidas cabíveis.

O DS procurou a Concessionária Radial Mais Transportes, responsável pelo terminal, porém não obteve retorno até o fechamento da matéria.

