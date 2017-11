Soldador é assassinado com três tiros na cabeça em Itaquá

O soldador Marcos Alexandre da Silva, de 50 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (21) em Itaquaquecetuba. O corpo dele foi encontrado na Rua Canadá, no Jardim Americano. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

A vítima foi encontrada às 2h41. A Polícia Militar (PM) seguiu ao local, depois de uma denúncia anônima, via Disque Denúncia (190). Quando chegaram, os policiais encontraram uma viatura do resgate tentando reanimar o soldador. Apesar dos esforços, os médicos não puderam resgatá-lo, em razão dos graves ferimentos causados por três tiros na cabeça.

O local da morte violenta foi preservado. Isto para que peritos pudessem entender, de modo preliminar, o que teria ocorrido no momento do crime. O trabalho foi acompanhado por investigadores do SHPP de Mogi. A carteira da vítima com R$ 61, documentos pessoais e cartões bancários foi encontrada. Além disso, a polícia também localizou R$ 200 em um dos bolsos da calça do serralheiro.

Segundo a Polícia Civil, um exame de corpo de delito deve ser realizado. A delegacia especializada na investigação de crimes violentos não descartou nenhuma hipótese para o crime, inclusive a do latrocínio – roubo seguido de morte.