Servidor público de Ferraz é morto durante assalto em Bertioga

O servidor público de Ferraz de Vasconcelos, Márcio Xavier, de 53 anos, morreu após ser baleado no rosto durante um assalto em Bertioga. O crime aconteceu na noite deste domingo (5).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi abordado por quatro homens em bicicletas, que anunciaram o assalto e depois dispararam no rosto de Márcio.

Os criminosos fugiram do local levando o celular do homem e a aliança de sua esposa. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Bertioga, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Bertioga, que está realizando diligências para identificar os autores do crime.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, fez uma publicação se despedindo de Márcio, exaltando a dedicação e competência do servidor. Márcio foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anos.

"Durante todos esses anos na Secretaria de Transportes, ele não foi apenas um servidor dedicado e competente, mas alguém que deixou sua marca com trabalho, carinho e profissionalismo. Sempre disposto a ajudar, sempre com um sorriso e atenção a todos, Márcio fez a diferença na vida de muitos", escreveu a prefeita.