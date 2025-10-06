Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Servidor público de Ferraz é morto durante assalto em Bertioga

Prefeita Priscila Gambale fez publicação sobre vítima, que morreu na noite deste domingo (5)

06 outubro 2025 - 15h45Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Márcio Xavier foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anosMárcio Xavier foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anos - (Foto: Divulgação)

O servidor público de Ferraz de Vasconcelos, Márcio Xavier, de 53 anos, morreu após ser baleado no rosto durante um assalto em Bertioga. O crime aconteceu na noite deste domingo (5).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi abordado por quatro homens em bicicletas, que anunciaram o assalto e depois dispararam no rosto de Márcio.

Os criminosos fugiram do local levando o celular do homem e a aliança de sua esposa. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Bertioga, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Bertioga, que está realizando diligências para identificar os autores do crime.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, fez uma publicação se despedindo de Márcio, exaltando a dedicação e competência do servidor. Márcio foi funcionário da Secretaria de Transportes durante 19 anos.

"Durante todos esses anos na Secretaria de Transportes, ele não foi apenas um servidor dedicado e competente, mas alguém que deixou sua marca com trabalho, carinho e profissionalismo. Sempre disposto a ajudar, sempre com um sorriso e atenção a todos, Márcio fez a diferença na vida de muitos", escreveu a prefeita.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM resgata mais de 190 aves e uma cobra d'água no Rio Abaixo e no Jardim Planalto
Polícia

GCM resgata mais de 190 aves e uma cobra d'água no Rio Abaixo e no Jardim Planalto

Acidente na Mogi-Bertioga deixa uma pessoa morta e cinco feridas
Polícia

Acidente na Mogi-Bertioga deixa uma pessoa morta e cinco feridas

Mãe é presa suspeita de maus-tratos contra filhos de 5 e 9 anos em Suzano
Polícia

Mãe é presa suspeita de maus-tratos contra filhos de 5 e 9 anos em Suzano

Vigilância Sanitária de Mogi interdita restaurante após relatos de intoxicação alimentar
Polícia

Vigilância Sanitária de Mogi interdita restaurante após relatos de intoxicação alimentar

Suspeito de violência doméstica invade local de trabalho da ex-namorada e danifica viatura policial
Polícia

Suspeito de violência doméstica invade local de trabalho da ex-namorada e danifica viatura policial

Cerca de 140 garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas com suspeita de adulteração em Suzano
Polícia

Cerca de 140 garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas com suspeita de adulteração em Suzano