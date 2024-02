Sétimo suspeito de espancar vítima de fake news é preso

O sétimo homem suspeito de espancar um homem até a morte, vítima de fake news, foi preso, nesta terça-feira (4), em Rio Grande da Serra.

No dia 31 de janeiro, o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes identificou sete homens suspeitos de terem cometido o crime. No entanto, apenas seis foram presos, na madrugada daquele dia, em Suzano.

O sétimo estava foragido, mas foi preso nesta terça-feira (4) após investigações da equipe do SHPP.

Caso

O rapaz morreu porque foi apontado como autor de agredir cachorros na região de Palmeiras, mas a polícia constatou que nunca houve esse crime, como havia sido mencionado em redes sociais.

A agressão a vítima aconteceu no dia 17 de dezembro de 2023. Os suspeitos agrediram a vítima com pauladas e pedradas. Além disso, o homem também foi atropelado. De acordo com a polícia, a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico.

O motivo das agressões, segundo a polícia, foi a divulgação de uma fake news nas redes sociais dizendo que a vítima teria matado dois cachorros na região. Situação que, de acordo com a polícia, não foi confirmada.

As investigações prosseguirão para identificar pessoas envolvidas na divulgação da fake news.

O caso foi registrado no Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), em Mogi das Cruzes.