Setor de Homicídios de Mogi assume investigação de morte de adolecente asfixiado

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes assumiu a investigação sobre a morte do adolescente Giovani Davi da Silva Bezerra Santos, de 15 anos, em Itaquaquecetuba. O corpo do garoto foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, 20, em um terreno baldio, no Jardim Carolina.

Segundo a investigação, o adolescente foi encontrado nu e com uma mordaça na boca. No local, foi encontrado o celular da vítima. Fontes ouvidos pelo DS revelam que os sinais encontrados no corpo da vítima apontam para uma morte por asfixia. Um laudo mais detalhado deve ser divulgado nos próximos dias.

Policiais da delegacia especializada ouviram, durante a tarde, o depoimento de familiares da vítima. Nenhuma linha para a investigação foi descartada, como desavença etc.

No Boletim de Ocorrência (B.O.) consta que o garoto esteve com uma amiga, até por volta das 22 horas, quando se despediu dizendo que iria retornar para casa. Contudo, ele não apareceu e, horas depois, durante a manhã, foi encontrado no terreno baldio.

O caso segue sob investigação. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia identificado o assassino.