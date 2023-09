Setor de Homicídios de Mogi é homenageado por consulado da Coreia por esclarecer caso de sul-coreano

Policiais civis do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes foram homenageados pelo Consulado Geral da República da Coreia por esclarecerem o assassinato brutal de um cidadão sul-coreano ocorrido no fim de maio deste ano, em Mogi.

Uma carta, escrita e assinada pelo Cônsul Policial sul-coreano e destinada aos policiais da Homicídios de Mogi, enaltece a equipe de investigadores chefiada pelo delegado Rubens José Angelo e agradece a todos por desvendarem o caso.

“Os representantes desta repartição consular estiveram no Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes a fim de acompanhar o caso, solicitando uma investigação célere e precisa, que levasse à punição dos criminosos”, diz a carta. “Atendendo ao pedido, a equipe do Setor de Homicídios não poupou esforços para a elucidação do caso, conseguindo prender os dois autores pelo crime de latrocínio. Por esse motivo, reitero meus agradecimentos e homenagens pelo comprometimento e dedicação, que elevam sua equipe e a Polícia Civil do Estado de São Paulo”, continua o comunicado.

O Consulado Geral da República da Coreia finaliza a carta desejando “os melhores votos de saúde e sucesso” à equipe.

O caso

O consulado acompanhou o caso de perto. Jae Sung Jung tinha 66 anos e foi assassinado a golpes de enxada em 29 de maio, no bairro Porteira Preta, em Mogi. Ele vivia em uma igreja desativada.

A investigação descobriu que os bandidos tinham intenção de roubar o sítio, mas decidiram matar a vítima com ferramentas artesanais utilizadas na manutenção da propriedade.

Em 4 de julho, pouco mais de um mês após o crime, o Setor de Homicídios prendeu os dois indivíduos apontados como autores do crime.